تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا في العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر طبي، السبت، باشتباه السلطات الصحية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بإصابة عراقي قادم من إيران بفيروس كورونا.

وقال المصدر، وهو طبيب في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول، إن "طالباً عراقياً راجع مستشفى الحسين التعليمي (حكومي) مساء الجمعة، وظهرت عليه أعراض الانفلونزا، وبعد التأكد من قدومه من مدينة قم الإيرانية تم حجزه في مكان خاص بالمستشفى".

وأضاف المصدر، أن "الأطباء أخذوا عينات من دم المريض وتم إرسالها إلى بغداد لإجراء التحاليل المطلوبة عليها".

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وكان العراق قد اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الخميس، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.