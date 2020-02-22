رئيس تحالف: 40 نائبا سنّيا يتفقون على التصويت لصالح حكومة علاوي

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال محمد الخالدي، رئيس تحالف "بيارق الخير" السني في البرلمان العراقي (مقعدان من أصل 329)، السبت، إن 40 نائبا سنيا من كتل برلمانية مختلفة اتفقوا على التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.

وأضاف الخالدي للأناضول، أن "القوى السياسية الشيعية أعلنت دعمها للحكومة التي سيقدمها علاوي للبرلمان للتصويت عليها بالجلسة الاستثنائية".

ولم يكشف الخالدي عن الكتل او القوى التي ينتمي إليها الـ 40 نائبا سنيًا، أو الآلية التي حصرت العدد.

وبشأن الخلافات مع الكرد، بيّن الخالدي أن "الوفد الكردي المفاوض لايزال في بغداد، ومن المقرر أن يعقد اليوم، اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء المكلف لإنهاء الخلافات".

وأعلن تحالف "القوى العراقية"، أحد أبرز القوى السُنية في البرلمان، أنه لن يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي "على اعتبار أنه لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي".

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ويتزعم تحالف "القوى العراقية" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أكبر كتلة للقوى السنية (40 من أصل 329 مقعداً).

وأعلن علاوي، الأربعاء، إكمال تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة طارئة الإثنين، لمنح الثقة لحكومته.

وكان عضو في وفد القوى السياسية بإقليم كردستان شمالي العراق، جاسم الجاف، أبلغ الخليج 365، الخميس، بفشل المباحثات بين الوفد وعلاوي في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.

ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة في ظل معارضة القوى السُنية والكردية البارزة لحكومته.

وعلاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتول مسبقاً مناصب رفيعة وبعيدة عن التبعية للخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.