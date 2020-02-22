هيئة الطرق والمواصلات بدبي تطلق عدة مبادرات ابتكارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تطلق هيئة الطرق والمواصلات بدبي عدة مبادرات ابتكارية بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، الذي تستمر فعالياته على مستوى الدولة حتى 29 فبراير الجاري، تحت شعار "تحدي الخمسين".



وأوضحت الهيئة أن المشاريع المبتكرة التي ستطرحها تتضمن تحدي الشركات الناشئة في المقر الرئيسي لها، وهو عبارة عن مسابقة داخلية يُدعى إليها عدد من الشركات الناشئة لعرض أفكارها المبتكرة على لجنة تحكيم مكونة من مختصين في الهيئة وخارجها، يتم بعدها تحديد الفائز بأفضل أفكار في المراكز الثلاثة الأولى وتكريمها.

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أما الحدث الثاني هو "تيد إكس" هيئة الطرق والمواصلات، ويستهدف موظفي الهيئة، بغرض غرس ثقافة الابتكار وإطلاق أفكار جديدة تحفز الموظفين على الإبداع عبر متحدثين من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تصميم منصة لتعريف الموظفين والزائرين بمفاهيم التفكير التصميمي، والتعرف إلى 4 تحديات رئيسية للوصول إلى حلول لها عبر استخدام هذه المفاهيم.

ومن ضمن المشاريع المعروضة مبادرة "تك تاكسي" في مركز دبي التجاري العالمي والمعنية بالتحول الذكي في خدمات مركبات الأجرة في دبي، والتي تشتمل على توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" بين الراكب والسائق، تتضمن ترجمة فورية لعدة لغات للمتعاملين عبر هواتفهم المحمولة إلى لغة السائق لتعزيز التواصل بين الطرفين، فضلاً عن خدمات رقمية أخرى.

وأوضحت الهيئة أن مشاريع شهر الإمارات للابتكار تتضمن أيضاً مبادرة لوحات التوجيه الذكي التي ستعرض في بوليفارد أبراج الإمارات، والمعنية بتوفير معلومات آنية للمشاة ومستخدمي الطريق ووسائل النقل لتعريفهم بالأماكن الأقل ازدحاماً، ولوحات ذكية تُدار تلقائياً بمركز التحكم الموحد.

إلى جانب نظام التجول الذكي "SmartNav" وهو يُعنى بإرشاد أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية، حيث تقوم هذه التقنية بتعريف الهاتف سلفاً على خط سير أصحاب الهمم الذي يبدأ من مدخل المحطة وكشك حجز التذاكر، ليأخذه بعدها إلى بوابات بطاقات نول والمصعد ومنه إلى رصيف المحطة، وأخيرا إلى عربة المترو، فضلاً عن استعراض عمل فني بمبنى الهيئة يعرض فيه عدد من الفنانين لوحات جدارية تعكس خيالهم عن مستقبل النقل والمواصلات في دبي.