اخبار الخليج

مازدا اليابانية تتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مازدا اليابانية تتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

مازدا اليابانية تتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة

متابعات_الخليج 365

تتوقف شركة مازدا اليابانية المصنعة للسيارات مؤقتا عن طرح سيارات جديدة، خلال العامين المقبلين، فيما لم تكشف عن السبب وفق مصادر صحفية، وفقا لما نقله موقع العين .

 

Advertisements

ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن أول طراز جديد من مازدا لن يطرح قبل عام 2023.

 

ونوه الموقع الأمريكي بأن مازدا ستكتفي خلال العامين بالنسخ الموجودة من موديلاتها الحالية التي لن تطرح منها أجيالا جديدة.

 

وأشار إلى أن القرار يشمل مازدا CX-30 الذي يعد أحدث طراز كشفت عنه الشركة اليابانية والتي ستكتفي فقط باستمرارية طرحه دون تحديثات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازدا اليابانية تتوقف مؤقتا عن طرح سيارات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا