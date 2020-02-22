شركة "زنجر" الأمريكية تزيح الستار عن طرازها الرياضي الجديد 21C

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد مجموعة لقطات تشويقية، أزاحت شركة "زنجر" الأمريكية الناشئة المصنعة للسيارات الكهربائية الستار عن طرازها الرياضي الجديد 21C.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز، تمهيدا لطرحه للعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات مطلع شهر مارس المقبل.

وكشفت شركة "زنجر" عن مواصفات طراز 21C الرياضي الجديد، الذي يتساوى في قدرات محركه مع سيارات رياضية قوية مثل فيراري 288 GTO وطراز شيفروليه كوريفت C8.

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وقال الموقع الأمريكي إن طراز 21C الجديد من "زنجر"، يعمل بمحرك كهربائي مهجن من فئة V8 بسعة 2.88 لتر، وناقل سرعة مزود بـ7 سرعات.

وينتج المحرك الخاص بالطراز قوة إجمالية تصل لـ1233 ألف حصان، على نظام قيادة دفع رباعي all-wheel، ويعاد شحن بطاريات المحرك الكهربائي بالطراز، ببطاريات تتمتع بقدرتها على إعادة الشحن سريعا، مصنعة من "الليثيوم أيون"، وهي نفسها البطاريات المستخدمة في طراز ميتسوبيشي i-MiEV الكهربائي، وطراز هوندا Fit الكهربائي.

ويمكن لطراز "زنجر" 21C الجديد التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط، وتصل سرعته القصوى لـ268 ميلا في الساعة.

وسنرى طراز 21C الجديد ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي لمعرض جنيف الدولي المقرر له يوم 3 من شهر مارس المقبل.