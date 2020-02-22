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وأشار حسن في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة بالعاصمة بيروت، إلى أن المصابة بكورونا عائدة من إيران.
وقال الوزير إنه "بعد اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة العدوى وتبيان نتائج فحص المريضة التي عزلت وهي عائدة من مدينة قم في إيران، تبين أنها مصابة بكورونا".
وأوضح حسن أن المصابة تبلغ من العمر 45 عاما، وهي حاليا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى استقرار حالتها وعدم معاناتها أي تبعات خطيرة.
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وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد
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وبحسب وزير الصحة، فإنه إلى جانب المصابة هناك حالتان مشتبه بإصابتهما بفيروس "كورونا"، مشددا على أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معهما وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وتابع: "جميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كافية، كما أن ذلك ينطبق على مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يتم التدقيق في جميع الوافدين للبلاد".
ودعا حسن اللبنانيين لـ"عدم الهلع"، مضيفا أن الوزارة ستتواصل مع اللبنانيين والوافدين للبلاد خلال الأيام العشرة الأخيرة لمتابعة أوضاعهم والتحقق من خلو لبنان من أي إصابات أخرى بـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يعلن الإصابة الأولى بـ"كورونا".. ويحدد مصدرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.