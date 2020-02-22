لبنان يعلن الإصابة الأولى بـ"كورونا".. ويحدد مصدرها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزير الصحة اللبناني حمد حسن

وأشار حسن في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة بالعاصمة بيروت، إلى أن المصابة بكورونا عائدة من إيران.

وقال الوزير إنه "بعد اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة العدوى وتبيان نتائج فحص المريضة التي عزلت وهي عائدة من مدينة قم في إيران، تبين أنها مصابة بكورونا".

وأوضح حسن أن المصابة تبلغ من العمر 45 عاما، وهي حاليا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى استقرار حالتها وعدم معاناتها أي تبعات خطيرة.

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وبحسب وزير الصحة، فإنه إلى جانب المصابة هناك حالتان مشتبه بإصابتهما بفيروس "كورونا"، مشددا على أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معهما وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابع: "جميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كافية، كما أن ذلك ينطبق على مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يتم التدقيق في جميع الوافدين للبلاد".

ودعا حسن اللبنانيين لـ"عدم الهلع"، مضيفا أن الوزارة ستتواصل مع اللبنانيين والوافدين للبلاد خلال الأيام العشرة الأخيرة لمتابعة أوضاعهم والتحقق من خلو لبنان من أي إصابات أخرى بـ"كورونا".