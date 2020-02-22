شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى جوبا لحضور مراسم تنفيذ اتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالى السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إلى جنوب السودان، فى زيارة تستغرق يوما واحدا.

وكان فى وداع البرهان بمطار الخرطوم، الفريق الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من المسئولين السودانيين.

ومن المقرر أن يشارك البرهان فى مراسم بدء تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التى يراقبها السودان، إلى جانب أوغندا، بوصف السودان، الرئيس الحالى لمنظمة الإيجاد، بالإضافة إلى أنه واحد من الدول الضامنة لاتفاقية سلام جنوب السودان.

يذكر أن البرهان، كان كلف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، برئاسة لجنة متابعة السلام بدولة جنوب السودان، حتى تكللت جهودها بالنجاح.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة يقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم السبت، وحل الحكومة الحالية، مع تعيين زعيم المعارضة نائبا أول للرئيس الدكتور رياك مشار.

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ويشار الرئيس "سيلفا كير" رئيس جنوب السودان أعرب عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط فى بلاده، وخاصةً فى مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جنوب السودان للسفير د. أحمد بهاء الدين، سفير مصر فى جوبا، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن السفير بهاء الدين أكد خلال اللقاء استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان فى جميع المجالات، وخاصةً فى مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية ‪ حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام فى جميع أرجاء جنوب السودان.