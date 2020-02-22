وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سلطان

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مُمثلة بكلية القانون عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بمجال القانون، على مرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

وأشارت الجامعة إلي الوظائف الشاغرة ومنها أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مبينة أن التخصصات المطلوبة ” قانوني جنائي (للرجال)، قانوني إداري (للرجال)، قانوني عام (للنساء)، قانوني خاص (للنساء).

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصص (القانون)، خبرة أكاديمية في مجال التخصص لا تقل عن (3 سنوات)، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأوضحت أن التقديم ينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]