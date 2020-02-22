الارشيف / اخبار الخليج

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سلطان

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مُمثلة بكلية القانون عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بمجال القانون، على مرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

وأشارت الجامعة إلي الوظائف الشاغرة ومنها أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مبينة أن التخصصات المطلوبة ” قانوني جنائي (للرجال)، قانوني إداري (للرجال)، قانوني عام (للنساء)، قانوني خاص (للنساء).

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصص (القانون)، خبرة أكاديمية في مجال التخصص لا تقل عن (3 سنوات)، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأوضحت أن التقديم ينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا