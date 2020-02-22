فولفو السويدية المصنعة للسيارات تطرح النسخ الأحدث لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات النسخ الأحدث لعام 2021 من سياراتها المميزة، طراز S90 ضمن فئة "سيدان"، وطراز V90 ضمن فئة "واجون"، وطراز V90 ضمن فئة "كروس كنتري".



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطرازات الثلاثة نقلا عن فولفو.

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وقال الموقع الأمريكي إن طرازي S90 وV90 "واجون" حصلا على تحسينات في نسختيهما الجديدتين فيما يخص المحرك بخلاف قدرات تقنية مميزة مثل وصلات USB-C للشحن، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة.

وفيما يخص طراز V90 فئة "كروس كنتري"، فإن فولفو طرحته بمحرك كهربائي هجين، من فئة mild-hybrid ، معزز في قدرته على منع الانبعاثات الضارة بنسبة زيادة 15% عن محرك النسخة السابقة من الطراز نفسه.

جدير بالذكر أن فولفو في طريقها لطرح طراز آخر جديد بمحرك كهربائي بالكامل، خلال عام 2021 المقبل، سيكون باسم طراز XC40.