شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد في منطقة فينيتو بشمال شرقي إيطاليا، وفقا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا لوكالة وكالة أنباء (انسا) الإيطالية.



وكان الرجل واحدا من بين اثنين من كبار السن المرضى في منطقة فينيتو، التي تضم فينيسيا، ولم يتم تأكيد إصابتهما رسميا بعدوى هذا المرض الفتاك.

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