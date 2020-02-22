شركة سوني تعلن عن هاتفها ذكي جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة Sony Xperia L4، الذي يمتلك كثيرا من التحسينات بالمقارنة بالنموذج السابق Sony Xperia L3، ويشترك في الوقت نفسه في كثير من الخصائص مع هاتف الشركة الرائد Sony Xperia 1.



ويحتوي الجهاز على كاميرا ثلاثية العدسة وشاشة بنسبة عرض 21:9 وقارئ لبصمات الأصابع المثبت على الجانب، بحسب ما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتضمن الجهاز الجديد شاشة من نوع LCD، بدقة 1680×720 بيكسل، وبحجم 6.2 إنشات، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، وهي أطول من شاشة Sony Xperia L3 الداعمة لنسبة العرض 18:9، لكنها تتطابق مع النسبة السينمائية لشاشة هاتف Sony Xperia 1.

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وتشتمل الكاميرا الثلاثية الموجودة في الجزء الخلفي على عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وعدسة بزاوية واسعة جدا بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وهناك كاميرا أمامية لالتقاط الصور الشخصية بدقة 8 ميجابيكسل موجودة ضمن نتوء صغير خاص بها.

ويشكل المعالج أحد المجالات التي لم يحصل فيها Sony Xperia L4 على ترقية مقارنة بطراز العام السابق Sony Xperia L3، إذ يعمل بواسطة معالج MediaTek Helio P22 ذي الأداء المماثل تقريبا لأداء معالج Snapdragon 625 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويحتفظ الهاتف بمنفذ الصوت بقياس 3.5 ملليمتر، ويضاعف مساحة التخزين الداخلية حتى 64 جيجابايت، وزودت شركة سوني الهاتف ببطارية بسعة 3580 ميللي أمبير، بالمقارنة مع سعة 3300 ميللي أمبير في هاتف Xperia L3، وأضافت ميزة الشحن السريع.

ومن المفترض أن يتوفر هاتف Xperia L4 في أسواق محددة في فصل الربيع بلونين هما الأسود والأزرق.