أمريكا تتهم موظفاً سابقاً بإدارة مكافحة المخدرات بغسل ملايين الدولارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت السلطات الأمريكية موظفاً سابقاً بإدارة مكافحة المخدرات الجمعة، بتهمة التآمر مع مهربي مخدرات كولومبيين لسرقة ملايين الدولارات التي كانت الحكومة الأمريكية قد صادرتها من أشخاص يشتبه بأنهم مهربو مخدرات.

وقال ممثلو الادعاء في لائحة اتهام إن خوسيه إيزاري «أصبح ثرياً من خلال استغلال منصبه سراً وقدرته الخاصة على الوصول للمعلومات».

وأضافوا أنه استخدم هذه الأموال ليعيش حياة فيها بذخ من منازل وسيارات باهظة الثمن وخاتم تيفاني ثمنه 30 ألف دولار.

وقال ممثلون للادعاء الاتحادي إن إيزاري استغل منصبه في إدارة مكافحة المخدرات في غسل أموال بمساعدة ما وصفوه «بمنظمة مقرها كولومبيا لتهريب المخدرات وغسل الأموال» كان يتظاهر بأنه يحقق معها.

ووجه ممثلو الادعاء أيضاً اتهامات لزوجته ناتاليا جوميز إيزاري.

واعتقل أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي إيزاري وزوجته في بويرتوريكو وُوجه لهما 19 اتهاماً بالاحتيال والتآمر وسرقة هوية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيزاري استغل نوعاً حساساً بشكل خاص من التحقيقات السرية لإدارة مكافحة المخدرات والتي يتظاهر فيها أفراد الإدارة بأنهم أشخاص يقومون بغسل أموال ثم يجمعون الأموال من مهربي المخدرات ويقومون بتحويلها من خلال حسابات مصرفية سرية.

وقال إن إيزاري حول سراً هذه الأموال إلى حسابات كان يسيطر عليه هو والمتآمرون معه.