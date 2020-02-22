«الهير» منتزه جديد يستثمر الغابات والنباتات المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

باتت صحراء العين ورمالها الذهبية مقراً للحدائق والمنتزهات التي انتقلت من المدن لاستثمار جمال الطبيعة وأشجارها المحلية. ويقدم منتزه «الهير» الترفيهي الجديد مثالاً ناجحاً في تطبيق فكرة استغلال الغابات للحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية والفطرية وتوسيع الرقعة الخضراء في الصحراء، وإنشاء محميات طبيعية في المناطق الصحراوية التي تقام فيها، وهي التي استغلتها بلدية العين المشرفة على المشروع في تحويلها إلى وجهة سياحية.

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يرتكز مشروع تطوير المنتزه في القطاع الشمالي لمدينة العين، وعلى يسار الطريق المتجه إلى دبي، على إنشاء بحيرة مائية، وعدد من المرافق، بهدف تطوير المنتزه وتوظيفه إيجابياً في الخريطة السياحية لمدينة العين.

وتبلغ مساحة بحيرة المنتزه المائية 3000 متر مربع ويلتف حولها ممشى بطول 870 متراً، وشمل المشروع زراعة حوالي 5080 شجرة من الأشجار المحلية تشمل: الحرمل والريحان والعشرج والصخبر، والغاف، وكف مريم حول البحيرة، بالإضافة إلى جلسات عائلية وخيم تراثية ومنطقة ألعاب رياضية وألعاب أطفال ومناطق للشواء ودورات مياه.

ودشنت العين قبل أيام منتزه جبل حفيت الصحراوي أحدث وجهة أثرية ترفيهية تتضمن أنشطة تفاعلية غامرة وآثاراً تاريخية رائعة في رحاب جبل حفيت بالعين حيث يشكل المنتزه - الذي تديره دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي - وجهة سياحية جديدة تحتضن كنوزاً أثرية وتجارب مميزة عند السفح الشرقي لجبل حفيت والذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة العين.