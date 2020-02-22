أوهام الحركة النسوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرح د. هبة شريف في كتابها «ن النسوية»، عدة أسئلة، منها هل المرأة حرة فعلاً حرية مطلقة، في أن تختار ما بين التحرر الاقتصادي والمساواة أو البقاء داخل نسق قيم تقليدي تصبح معه معتمدة على زوج أو أب أو أخ؟ وهل تحررت المرأة عندما تبنت مفاهيم وأفكار المساواة والتحرر؟ وما القيود التي على المرأة أن تتحرر منها؟

يشير الكتاب إلى أن الحركة النسوية نشأت مصاحبة للمجتمعات الحديثة، فتحرر المرأة ومطالبها الخاصة بالحق في التعليم والأجر المتساوي وحق الانتخاب، تشكلت مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تحققت في المجتمعات الحديثة، فمع ترسخ قيم الديمقراطية بدأ الرجال أولاً في ممارسة الحقوق السياسية، ثم تبعتهم النساء في المطالبة بالحق نفسه، ومع تحول المجتمعات إلى مجتمعات رأسمالية قائمة على التصنيع والسوق الحرة، ازداد الطلب على الأيدي العاملة من الرجال والنساء، خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة، ما أسهم في دخول أعداد متزايدة من النساء إلى سوق العمل.

ترى الكاتبة أن الحركة النسوية أصابها ما أصاب معظم دعاوى التحرر المثالية من استغلال لأصل الدعوى، فتزايد إقبال النساء على العمل ومحاولات إثبات الذات خدم النظام الرأسمالي أكثر مما خدم النساء أنفسهن، فقد فرحت المؤسسات والشركات بزيادة عدد النساء اللاتي يرغبن في إثبات أنهن أفضل من الذكور وأكثر قدرة على التحمل، فزاد عدد طالبي الوظائف وأصبحت الشركات والمؤسسات لا تهتم كثيراً بتوفير ظروف عمل مناسبة أو مريحة أو تقديم أجور عادلة فالأيدي العاملة كثيرة، ومتعطشة للعمل.

ركزت الحركة النسوية في موجتها الثانية على الحرية، لكن سرعان ما تحول هذا التحرر إلى استسلام كامل لأساطير الجمال والموضة والنحافة، ما جعل النساء خاضعات أكثر وأكثر لما كن يحاولن التحرر منه من قبل.