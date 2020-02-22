شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. غائما جزئياً مع احتمال سقوط أمطار والسعودية 31 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية

السعودية 31 درجة مئوية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ). فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الامارات 28 درجة مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية نهاراً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة..و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 16 إلى 26 كم/س تصل إلى 26 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 و المد الثاني عند الساعة 02:20 و الجزر الأول عند الساعة 19:29 و الثاني عند الساعة 06:44.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والمد الثاني عند الساعة 22:12و الجزر الاول عند الساعة 15:28 و الجزر الثاني عند الساعة 04:15.

الكويت 24 درجة مئوية

نهاراً دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ليلاً مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.