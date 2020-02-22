صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب 

كشف صحفيان عن أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهاب.

وقال الصحفي محمد سعيد باحداد :"الإخوان هم أساس الإرهاب، فلو نظرت إلى أسامة بن لادن فستجد أنه كان من الإخوان".

وتابع "ولو نظرت للبغدادي في تنظيم داعش فستجد أنه أيضا كان من الإخوان، في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان".

وأضاف : "الاخوان هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية متطرفة".

‏بدوره قال الصحفي حسين القملي: "المخطط الإخواني المشبوه بالارهاب أصبح واضحًا للعيان وبيّن حجم العداء والكراهية من قِبل حكومة الشرعية ضد الجنوب الامر الذي يفرض ضرورة الانتباه جيدًا على مختلف الأصعدة للتصدي لهذه المؤامرة".

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