العراق..مسلحون يختطفون ناشطًا في الحراك الشعبي وسط بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن مسلحين مجهولين إختطفوا ناشطا في الحراك الشعبي بعد خروجه من ساحة التحرير وسط بغداد، وإقتادوه الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر وهو ضابط في شرطة بغداد - طلب عدم الإشارة لاسمه - للأناضول"، أن "الناشط في الحراك الشعبي رعد ماضي أختطف في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بعد خروجه من ساحة التحرير وتوجهه الى منزله".

وأوضح المصدر أن "قوات الأمن لاتمتلك معلومات دقيقة عن الجهات التي اختطفت ماضي، لكنها تجري عمليات بحث وجمع معلومات من مصادرها المنتشرة في العاصمة".

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ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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