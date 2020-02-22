شركة إل جي تطلق سلسلة جديدة لهواتف ذكية من الفئة المتوسطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إل جي سلسلة جديدة من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة تحمل الحرف "K" وتضم موديلات K61 و K51S و K41S وتمتاز بجسم متطابق تقريباً مع شاشة قياس 6.5 بوصة وكاميرا رباعية العدسات حتى في أرخص الموديلات، ومنفذ USB-C في جميع موديلات إل جي في 2020.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في الهواتف الجديدة على جسم متين وفقا لفئة الحماية MIL-STD-810G ومستشعر بصمة، وبطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة وتقنية LTE، وتقنية البلوتوث، وزر المساعد الصوتي غوغل Assistant وفتحة لتركيب بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

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وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها K61 الجديد من خلال كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، وتأتي عدسة الماكرو والعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 و8 ميغابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وتعمل الشاشة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD+، بالإضافة إلى معالج ثماني النوى بسرعة 2.3 غيغاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 غيغابايت مع تقنية الواي فاي ثنائية نطاق التردد.

ويتوفر الهاتف الجديد باللونين الوردي الملفت للأنظار والرمادي الداكن "التيتانيوم"، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، وتعمل الكاميرا الرئيسية في هذا الهاتف بدقة 32 ميجابيكسل وتأتي كاميرا السيلفي بدقة 13 ميغابيكسل، وتقتصر دقة وضوح الشاشة 6.55 بوصة على دقة الوضوح الفائق HD+ فقط.

وتعتمد الشركة في الهاتف الجديد على معالج SoC ثماني النوى بسرعة 2.0 غيغاهرتز وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت فقط، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل.