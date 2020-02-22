روسيا: تركيا أرسلت عددا كبيرا من المدرعات والذخيرة لإدلب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty آلية تركية داخل الأراضي السورية

وحثت وزارة الدفاع الروسية تركيا على السماح للسوريين النازحين من محافظة إدلب بالعبور إلى مناطق يسيطر عليها الجيش السوري، حسبما نقلت "رويترز" عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن "الأنباء عن أن مئات الآلاف من النازحين يحاولون الهرب من إدلب صوب الحدود السورية التركية غير صحيحة".

ودعت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، تركيا للتوقف عن دعم ما وصفته بـ "مجموعات إرهابية" في إدلب، مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة.

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ودعا الجيش الروسي في بيانه الجانب التركي إلى "وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها" منددا بضربات "مصدرها مواقع تركية أدت إلى إصابة 4 جنود سوريين بجروح".

وأضاف البيان أن "الفصائل الإرهابية شنت هجمات كبيرة عدة" على المواقع السورية في منطقتي النيرب وكميناس جنوبي إدلب.

وأوضح البيان أن مقاتلات من طراز" سوخوي-24" قصفت "فصائل إرهابية" وأتاحت للجيش السوري صد هجومها، مدمرة دبابة و6 آليات مدرعة و5 سيارات رباعية الدفع مدجّجة بالسلاح.

وبعد ذلك بدقائق، أعلن الجيش التركي أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 5 في غارة جوية في محافظة إدلب، ناسبا إياها للجيش السوري.