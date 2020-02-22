الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

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وذكرت مراسلتنا أن وزير الصحة اللبناني في انتظار صدور فحص الكورونا الذي أجري على الحالة المشتبه بإصابتها، لمعرفة ما إذا كانت إيجابية أو سلبية. وسيعلن عن النتيجة في المؤتمر الصحفي المقررة اليوم.
خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا
مقدم من: بي بي سي
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اللاجئون الذين تحول مخيمهم إلى مدينة
حصل مراسل بي بي سي مهند هاشم على رخصة الدخول إلى مخيم كالما بدارفور غربي السودان حيث يعيش مئتا ألف دارفوري أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب الحرب التي اندلعت في الإقليم عام 2003.بي بي سي
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خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا
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ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.
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وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور قد قال في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.
وأضاف شجهانبور أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في قم، وأربعة في طهران، واثنين في جيلان، وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18، من بينها أربع وفيات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.