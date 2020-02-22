الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العلماء يسابقون الزمن لإيجاد لقاح لكورونا

وذكرت مراسلتنا أن وزير الصحة اللبناني في انتظار صدور فحص الكورونا الذي أجري على الحالة المشتبه بإصابتها، لمعرفة ما إذا كانت إيجابية أو سلبية. وسيعلن عن النتيجة في المؤتمر الصحفي المقررة اليوم.

خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا

مقدم من: بي بي سي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اللاجئون الذين تحول مخيمهم إلى مدينة حصل مراسل بي بي سي مهند هاشم على رخصة الدخول إلى مخيم كالما بدارفور غربي السودان حيث يعيش مئتا ألف دارفوري أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب الحرب التي اندلعت في الإقليم عام 2003. بي بي سي

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كيف تساعد الطائرات المسيرة الأمهات أثناء الولادة؟ انطلقت مبادرة تعتمد على الطائرات المسيرة لتحسين نسب الوفيات خلال الحمل والولادة في سيراليون - وهي بين الأعلى عالميا بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

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وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور قد قال في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.

وأضاف شجهانبور أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في قم، وأربعة في طهران، واثنين في جيلان، وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18، من بينها أربع وفيات.