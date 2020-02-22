شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ، حسبما نشرت صحيفة لبيان .
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ووفقا لمصادر إعلامية متفرقة، فقد كشفت مصادر أمنية ألمانية عن مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين، في إطلاق نار بمدينة هاناو (بولاية هيسن)، حيث أطلق مُسلح النار من سيارة مسرعة، على أشخاص مدنيين في ملهى ليلي بالمدينة القريبة من فرانكفورت، عند الساعة العاشرة من مساء أمس.
وارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح المزدوج إلى 11 قتيلا ، وقال بيان لمديرية أمن هيسن، أن الهجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين بالمدينة المذكورة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.
وذكر مسؤول من الشرطة المحلية، أن قوات الأمن داهمت منزل أحد المشتبهين، حيث عثرت فيه على جثته وشخص آخر.
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