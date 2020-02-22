عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية تحذر من كارثة عن فيروس كورونا

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

حذَّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في العالم تتقلص، وإنه يتعين على الدول التحرك سريعاً للسيطرة على الانتشار.

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ورداً على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس في إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس.

غير أنه أضاف: "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعاً قبل أن تفوت بشكل كامل، هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين، إذا تصرفنا بشكل صحيح يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة، لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".