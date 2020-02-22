"تي موبايل" و"سبرينت" تحسمان مصير صفقة الـ26 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تي موبايل وسبرينت تحسمان مصير صفقة الـ26 مليار دولار

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت شركتا الاتصالات الأمريكيتان تي-موبايل وسبرينت في وقت متأخر، الخميس، تعديلات طفيفة في بعض بنود خطة الاندماج بينهما، وأعربا عن أملهما في إتمام الصفقة بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل.



وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه في ظل التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تحتفظ مجموعتا دويتشه تيليكوم الألمانية، وسوفت بنك اليابانية بنحو 43% و24% على الترتيب، من أسهم تي-موبايل الجديدة، في حين سيذهب الباقي، 33% إلى مساهمين.

ويعني هذا أن حصة دويتشه تيليكوم في الشركة الجديدة ستزيد بنحو 1% عما كان متوقعا في السابق.

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ومن شأن استحواذ تي-موبايل على سبرينت خلق كيان جديد منافس لكبرى شركات الاتصالات التي تهيمن على السوق الأمريكية، وكذلك تعزيز تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

ولكن هذه الخطوة، التي جرى الاتفاق عليها في أبريل/نيسان من عام 2018، أثارت جدلا واسعا، حيث سعت أكثر من 10 ولايات أمريكية إلى عدم إتمام الصفقة بين الشركتين الثالثة والرابعة ضمن 4 أكبر شركات لخدمات الاتصالات غير اللاسلكية في البلاد، خشية أن تضر بحرية المنافسة.

وكان قاض أمريكي وافق على صفقة الاستحواذ في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال فيكتور ماريرو، قاضي المحكمة الجزئية لمنطقة جنوب نيويورك، إن الصفقة التي كانت قيمتها عندما تم الاتفاق عليها في عام 2018، 26 مليار دولار، لن تضر بحرية المنافسة.