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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الكشف عنه.. تعرف على أبرز 9 مميزات لنظام أندرويد 11

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت شركة جوجل أمس عن نسخة المعاينة الأولى للمطورين من الإصدار التالي، من نظام أندرويد الذي يحمل اسم Android 11، ورغم أن جوجل اعتادت خلال الفترة الماضية تقدم نسخ المعاينة للإصدار الجديد وفق جدول زمني محدد، إذ تطلق نسخة المعاينة الأولى للمطورين خلال شهر مارس يليها تحديثات متتابعة حتى الإصدار النهائي في شهر أغسطس أو سبتمبر، إلا أن جوجل قامت هذا العام بإطلاق هذه النسخة فى وقت مبكر من العام، وفيما يلي نعرض أبرز 10 مميزات موجودة بنظام التشغيل الجديد كما يلى:



- فقاعات الدردشة:

يتيح نظام أندرويد 11 لأي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات، وهي طريقة تشبه الطريقة التى يعمل بها تطبيق ماسنجر من فيس بوك، مما يتيح التنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل نص لإرسال رسالة جديدة.

- إجراء المحادثات عبر الإشعارات:

وفرت جوجل في النظام الجديد قسم مخصص للمحادثات عبر الإشعارات، حيث يمكن للمستخدمين إجراء أي محادثات من داخل قسم الإشعارات، وذلك لتطبيقات المراسلة المختلفة، إذ أن الهدف من هذه الميزة هو جعل التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك أمرًا سهلاً قدر الإمكان، بغض النظر عما تفعله على هاتفك.

- ادراج الصور فى ردود الإشعارات

يتيح النظام الجديد أيضا إدراج الصور في ردود الإشعارات المُضمنة وإرسالها دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل، مرة أخرى لدينا ميزة تعمل على توسيع نطاق الوظائف خارج التطبيق الأساسي.

- إعطاء أذونات للتطبيقات لمرة واحدة

كما عالجت جوجل أيضا أذونات التطبيق، وهو ما تركز عليه جوجل مرة أخرى في إصدار أندرويد 11، حيث يمكنك الآن منح التطبيقات أذونات معينة لمرة واحدة، بما في ذلك: الوصول إلى موقعك، والميكروفون، والكاميرا.

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- منع الاهتزازات خلال استخدام الكاميرا

تعمل واجهة تطبيقات برمجية API الجديدة على منع الاهتزازات المرافقة لنغمات الرنين أو الإنذارات أو الإشعارات في أي وقت يكون فيه تطبيق الكاميرا مفتوحًا.

- تحسين عملية التخزين

كشفت جوجل أنها تواصل عملها لتوفير حماية أفضل لبيانات التطبيق والمستخدم على وحدة التخزين الخارجية، وقد قامت بإجراء المزيد من التحسينات لجعل عملية النقل أسهل للمطورين.

- تحسين تجربة الجيل الخامس

بحسب جوجل فيمكن للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 الاتصال بالفعل بشبكات 5G، لكن في أندرويد 11 تعمل جوجل على تحسين واجهة التطبيقات البرمجية للاتصال وتحديثها؛ حتى تتمكن من الاستفادة من سرعات 5G المحسّنة.

- توافق أفضل مع الشاشات الجديدة

قدمت جوجل ​​الدعم لهذه الشاشات في إصدار أندرويد 11، مما يتيح للتطبيقات استخدام شاشات Waterfall Screen بأكملها بما في ذلك الحافات وتحقيق أقصى استفادة من هذه الشاشات.

-طرق مصادقة بيومترية جديدة

تركز جوجل في إصدار أندرويد 11 على تحسين مزايا الأمان؛ لذلك تقدم الدعم للمصادقة البيومترية – التي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه – لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الأجهزة.