هزة أرضية بقوة 3 .4 تضرب محافظة جيجل الجزائرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3ر4 درجات على سلم ريختر محافظة جيجل الجزائرية اليوم .

وحدد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري مركز الهزة على بعد 4 كيلومترات شمال شرق المحافظة .

ومن جهة اخرى أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، امس الجمعة، استئناف رحلاتها الدولية والداخلية، بعد انتهاء اضراب موظفى مستخدمى الملاحة التجارية (المضيفون).

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وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، فى تصريحات اليوم، إن موظفى الملاحة التجارية للشركة، الذين شنوا اضرابا عن العمل منذ الاثنين الماضي، والذى استمر 4 ايام قد أوقفوا الاضراب ما سمح باستئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن الشركة شكلت خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التى شهدت تأخرا جراء الاضراب، موضحا أن انهاء الإضراب جاء بعد تحلى موظفى الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشأن ولدعوة وزارة الاشغال العمومية والنقل الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذه الحركة الاحتجاجية اضافة إلى تنفيذ قرار العدالة بعدم شرعية هذا الاضراب.

وكانت وزارة الاشغال العمومية والنقل قد دعت أمس الخميس الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذى صدر بشأنه قرار قضائى ينص على عدم شرعيته وتغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار.