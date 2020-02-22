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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تستنزف الهواتف.. جوجل تحذف 600 تطبيقا من متجرها رغم شعبيتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستنزف الهواتف.. جوجل تحذف 600 تطبيقا من متجرها رغم شعبيتها
السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" عن حذف نحو 600 تطبيق أندرويد وحظر مطوريها على متجر "جوجل بلاي" (Google Play)، في إطار إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد الاحتيال الإعلاني، وإعلانات الجوال التي تتسبب في تخريب الهواتف الذكية.
ونشر عملاق محركات البحث والتكنولوجيا الأمريكي بيانا على مدونته، الخميس، تتضمن تفاصيل حول عمليات الحذف التي طالت تطبيقات ذات شعبية جارفة، حسب موقع "باز فيد" الأمريكي.
وقال بير بيورك، كبير مديري منتجات جوجل لجودة حركة الإعلان، في تصريحات لموقع "باز فيد" إن التطبيقات المحذوفة، التي تم تنصيبها (على الأجهزة) أكثر من 4.5 مليار مرة، استهدفت في المقام الأول المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن هؤلاء المطورين كانوا بشكل أساسي من الصين وهونج كونج وسنغافورة والهند، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء تطبيقات أو مطورين محددين، لافتا إلى أن العديد من التطبيقات المحظورة هي أدوات مساعدة أو ألعاب.
وتمنع سياسة الإعلانات التخريبية لشركة جوجل، المطورين من عرض الإعلانات عندما لا يكون تطبيقها قيد الاستخدام، أو عرض الإعلانات بطريقة "تؤدي إلى نقرات غير مقصودة".
وأوضح بيورك أن أحد الأمثلة على ذلك هو تطبيق يعرض إعلانا بملء الشاشة عندما يحاول المستخدم إجراء مكالمة هاتفية.
ومضى بالقول "هذه حيلة اقتحامية تؤدي إلى تجارب سيئة للمستخدم ينجم عنها تعطيل وظائف الأجهزة الرئيسية مثل المكالمات الهاتفية ونظام تحديد المواقع العالمي، وتسبب نقرات غير مقصودة في الإعلانات، وتهدر (المال) للمعلنين".
ونوه بأن جوجل نشرت تقنية جديدة في أواخر العام الماضي، لاكتشاف ما إذا كانت التطبيقات تعرض إعلانات عندما لا تكون قيد الاستخدام، ما ساعد في تحديد التطبيقات والمطورين المسيئين، وعملية حظر اليوم في نهاية عملية طويلة الأجل.
وأردف: "نوجه إليهم إشعارا وتحذيرا (لأول مرة يتم اكتشافه) ونسمح لهم بتصحيح المشكلة. وإذا كانت جريمة متكررة، فسيكون رد الفعل أقوى تدريجيًا".
ويشمل أكبر مطوري البرامج المحظورين شركة "موبايل تشيتاه" (Cheetah Mobile)، وشركة صينية طرحت أسهمها للتداول العام كشف عنها موقع "باز فيد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد تورطها في عمليات احتيال إعلاني.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، حذفت جوجل أحد التطبيقات المخالفة، لكنها سمحت لشركة "موبايل تشيتاه" بمواصلة تقديم تطبيقات أخرى في متجرها.
والخميس، حذفت جوجل مجموعة "تشيتاه" الكاملة التي تضم 45 تطبيقا تقريبا في متجر "بلاي"، ولم تعد التطبيقات تعرض مخزونا إعلانيا للبيع في شبكات إعلاناتها.
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