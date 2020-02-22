بكين تُسـرِّع تجربة خمسة عقاقير لعلاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد 19»، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود لمواطن صيني وتم الإعلان عنها مؤخراً، وأكدت أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لمنع سريان وتفشي المرض، وضماناً لسلامة المجتمع. على صعيد آخر، وفي إطار جهود البحوث الطبية الهادفة إلى مكافحة واحتواء انتشار الفيروس أعلن نائب رئيس إدارة المراقبة على الأدوية الطبية في الصين تشين شيفي، أن السلطات قامت بتسريع الأبحاث والتجارب السريرية لخمسة عقاقير، يمكن أن تكون فعالة في علاج الفيروس، فيما سيتم إطلاق لقاح فعال مطلع أبريل المقبل.

وأكدت كوريا الجنوبية أن نحو 100 شخص يتبعون لإحدى الطوائف الدينية أصيبوا بالعدوى من امرأة قدمت من ووهان.

وأعلنت السعودية حظراً على السفر إلى إيران وأكدت عدم سماحها بعودة أي شخص إلى أراضيها قادماً من إيران التي أعلنت سلطاتها وفاة شخصين بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض في هذا البلد إلى أربع، إلى جانب تأكيد 13 إصابة جديدة، كما أعلن في لبنان و«إسرائيل» عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة. وقال مسؤولون في شمالي إيطاليا، إن السلطات سجلت 14 إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا.