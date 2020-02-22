مبيعات السيارات الصينية تهوي 92%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد اتحاد سيارات الركوب في الصين بأن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد هوت 92% على أساس سنوي في أول 16 يوماً من فبراير/‏‏ شباط، في الوقت الذي يكبح فيه انتشار فيروس كورونا أنشطة الشركات بشدة في أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدات في أول 16 يوماً، انخفاضاً من 59 ألفاً و930 سيارة في نفس الفترة قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلباً في أكبر سوق في العالم للسيارات.

وقال الاتحاد «عدد محدود جداً من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير/‏‏ شباط، وكانت لديهم حركة محدودة جداً للعملاء».

وسجل بر الصين الرئيسي 889 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الخميس، كما ارتفع معدل الوفيات بمقدار 118 إلى 2236، معظمها في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث بدأ التفشي، والتي تظل تخضع لحالة عزل.

وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعاً بأكثر من 10% في النصف الأول من العام. (رويترز)