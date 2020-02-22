شكرا لقرائتكم خبر عن اليمين «الإسرائيلي» يُصعّد سعار الاستيطان في الضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوعز وزير الحرب «الإسرائيلي» نفتالي بينت بالمصادقة على بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية؛ بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على بناء 5200 وحدة استيطانية بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الإذاعة «الإسرائيلية»، أمس، إن بينت أوعز إلى ما تُسمى ب«لجنة التخطيط» في الإدارة المدنية «الإسرائيلية»، ذراع الحكومة «الإسرائيلية» في الأراضي المحتلة، بالمصادقة على عدة خطط؛ لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع، الأربعاء المقبل؛ للمصادقة بشكل نهائي على هذه الخطط.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: إن الإعلانات «الإسرائيلية» عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية؛ يشكل إعلاناً عن البدء في تنفيذ خطة الضم التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً؛ لردع أمريكا و«إسرائيل» عن الاستمرار في مخالفة وخرق القانون الدولي.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال، شابة فلسطينية؛ بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة. وزعمت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن شابة فلسطينية حاولت طعن «إسرائيليين» بواسطة «سكين» صغيرة في حي «أرمون هنتسيف» بمدينة القدس، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.

وأصيب شابان فلسطينيان، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمالي مدينة أريحا. وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، بأن العشرات من المستوطنين المسلحين ترافقهم الكلاب، اقتحموا التجمع، وحاولوا سرقة أغنام أحد المواطنين، واعتدوا بالضرب على الشبان، الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة الشابين بجروح بالرأس.

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واقتحم الآلاف من المستوطنين، منطقتي «أم القبا» و«البرج» في الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن اقتحام المستوطنين يأتي من أجل تحفيز المستوطنين؛ للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها، مطالباً بإفشال مخططات الاحتلال.

وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وبحالات اختناق؛ بينهم أطفال وصحفيون خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح»؛ تنديداً ب«صفقة القرن».

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جرافة عسكرية اقتحمت القرية، ودفعت صخوراً كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه إضافة إلى تحطيم الكاميرا بشكل كلي وتم نقله للمستشفى؛ لتلقي العلاج، كما أصيب الطفل مؤمن مراد شتيوي 9 سنوات بجروح ورضوض طفيفة. وأشار شتيوي إلى إصابة 4 شبان آخرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط و34 بالاختناق بينهم 8 أطفال؛ نتيجة سقوط هذه القنابل في منازل المواطنين، وعولجوا جميعهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب عدد من المشاركين بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين في محافظة رام الله التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون. وفي رام الله أيضاً، وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال قمعه مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوبي مدينة نابلس. وانطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لمصلحة مستوطنة «يتسهار»؛ بهدف زراعة الأشجار، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين، وحالوا دون زراعة الأشجار.

(وكالات)