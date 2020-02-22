شكرا لقرائتكم خبر عن كتبـت لأتعافـى مـن الاكتئـاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكدت الروائية نجوى بن شتوان أن كل كتابة هي مشروع لعمل خالد قد يُنجز بذائقة كاتبه وظروفه وعناصر الفكرة التي تهيأت له ولم تتهيأ لآخرين، موضحة أن الرواية المستندة على حدث تاريخي تلفت الاهتمام للحدث وتثير الجدل أو الشغف بإثارته وقراءته من جديد.

وقالت في حوار ل ”الخليج 365”: كتبت لأتعافي من الاكتئاب في حالات كثيرة، وقرأت لأنشغل عن هواجس نفسي، وهناك مطالبات عدة من الأصدقاء بكتابة سيرة أدبية ذاتية أحسبها ستكون مشروعي المقبل.

نجوى بن شتوان حاصلة على ماجستير في التربية وهي مساعد محاضر في الجامعة، تقيم في إيطاليا وتعد لشهادة الدكتوراه، لها مؤلفات عديدة في مجال الرواية والقصة والمسرح، تعد رواية «وبر الأحصنة» الصادرة عام 2005 أول أعمالها الروائية، أقامت معرض رسم شخصياً عام 2008، مهتمة بتاريخ العبودية في ليبيا وهو موضوع روايتها «زرايب العبيد» الصادرة عام 20016 عن دار الساقي في لندن ودخلت في القائمة النهائية القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017.

كيف تختارين أبطال أعمالك الروائية؟

يرتبط ذلك بالفكرة الأساسية للعمل، فهي التي تفرض شخصياته المحورية وغير المحورية، جربت أن أكتب بلا شخصيات وبلا مكان وبلا زمان، كما جربت الكتابة بشخصيات متعددة في العمل الواحد ووجدت أن طبيعة الطرح هي التي تستدعي ذلك.

* أين يكمن سر كتابة رواية ناجحة برأيك؟

- لا أحد يعرف ما هي الوصفة المختصرة لذلك، وعلى الجميع محاولة بلوغها ببذل الجهد، علينا أن نجرب الكتابة بشكل جيد، حتى تخرج لنا رائعة مثل الحرب والسلام تختلف عن رائعة أخرى كمئة عام من العزلة، تختلف عن روائع أخرى صارت من العلامات البارزة في الأدب الإنساني، إن وصفة جاهزة أو محددة لاتكفي، فكل كتابة هي مشروع لعمل خالد قد يُنجز بذائقة كاتبه وظروفه وعناصر الفكرة التي تهيأت له ولم تتوفر لآخرين.

* إلى أي مدى نستطيع أن نعول على الرواية التي تستند على التاريخ للوعي بتاريخنا وحضارتنا؟

- الرواية المستندة على حدث تاريخي تلفت الاهتمام للحدث وتثير الجدل أو الشغف بإثارته وقراءته من جديد، قد تقود إلى وعي ما بموضوع منسي أو مخفي أو بظاهرة عامة لكن طريقة التناول لها تكون من الإثارة بحيث تبدو وكأن الحديث عنها يحدث للمرة الأولى، هناك حوادث جذرية في مسيرة الإنسانية لم يعرف الناس عنها شيئاً لولا الأدب ولولا تحول السرديات عنها إلى سينما لظل الوعي بها محدوداً أو محصوراً في نخبة معينة.

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* كيف تنظرين إلى دور الأدب في الحياة؟

- أدوار الأدب قد تكون غير مباشرة وغير ملموسة، قد تترك انعكاساً على شخصياتنا لايرى في المدى القريب، أو قد يحدث انعطافة كبيرة في حياتنا تنقلها من موضع لتضعها بآخر، إنه يلطف الحياة ويجعلها أقل حدة، اللجوء لقراءته أو لكتابته كان مُسكناً في أحوال كثيرة لألم ما، أو حائلاً دون التمادي في حالة نفسية سلبية، شخصياً كتبت لأتعافى من الاكتئاب في حالات كثيرة، وقرأت لأنشغل عن هواجس نفسي.

* ما رأيك في ما حققته المرأة الكاتبة العربية في مجال الرواية؟

- وصلت المرأة الكاتبة إلى مكانة جيدة في مجال الرواية وحققت نجاحات عربية ودولية.

* كم بلغ عدد إصداراتك وما جديدك القادم؟

- عدد اصداراتي ما بين قصة ورواية تجاوز العشرة، وجديدي سيكون رواية تصدر في نوفمبر القادم عن دار روايات في الإمارات.

* ما المحطة الأهم في مسيرتك الأدبية؟

- حالياً رواية «زرايب العبيد» أما في قادم الأيام فلا أدري.

* ماذا عن كتابة سيرة ذاتية لنجوى بن شتوان؟

- نعم هناك مطالبات عدة من الأصدقاء بكتابتها، وأحسبها ستكون مشروعي المقبل.