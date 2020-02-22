أنقرة تحشد عسكرياً.. وتدعو روسيا لوقف الهجوم السوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت مسألة وقف المعارك في محافظة إدلب السورية التي تتعرض لتصعيد كبير، بعد استقدام أنقرة حشوداً عسكرية ضخمة لدعم الجماعات الإرهابية، نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، أمس الجمعة، توّج باتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي اللذين يعدّان لاعبين رئيسيين في النزاع، فيما طلب أردوغان من فرنسا وألمانيا المساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية في إدلب، بينما طالب قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، بوقف التصعيد العسكري في شمال غربي البلاد، في حين كررت الأمم المتحدة دعوتها لوقف القتال الدائر هناك، محذرة من أن ينتهي العنف هناك «بحمام دم».

وقبيل هذا الاتصال، تباحث أردوغان هاتفياً بشأن الوضع في إدلب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودعاهما إلى «اتخاذ خطوات ملموسة من أجل منع كارثة إنسانية»، بحسب الرئاسة التركية. وكانت برلين أعلنت الخميس في بيان أن ميركل وماكرون أعربا عن «القلق» حيال «الوضع الإنساني الكارثي» في إدلب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي «أعربا عن رغبتهما في لقاء الرئيس بوتين والرئيس التركي أردوغان من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة».

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن «احتمال عقد قمة (بالخصوص) قيد البحث»، مضيفاً أنه «لا وجود لقرار واضح بعد». وحول إمكانية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا في إدلب، قال بيسكوف: «لا أريد أن أتحدث عن أسوأ السيناريوهات».

وأشار أردوغان أمام صحفيين إلى أنه جرى الحديث عن الخامس من مارس موعداً للقمة في إسطنبول، غير أن ذلك يبقى معلقاً بانتظار رد إيجابي من بوتين.

وأكد أن القوات التركية لن تنسحب من إدلب، داعياً لإقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و35 كم في سوريا.

من جهة أخرى، دعا قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل إلى وقف الهجوم العسكري «غير المقبول» في إدلب، والذي «تسبب بمعاناة بشرية هائلة». وقال القادة في بيان مشترك إن «الهجوم العسكري الجديد من قبل الجيش السوري وحلفائه في إدلب، والذي تسبب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول». وأضافوا أن «الاتحاد الأوروبي يدعو كل الفاعلين إلى وقف القتال فوراً ويطالب بإلحاح جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها».

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كما طالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم «بوقف دائم لإطلاق النار» وبتوفير «ضمانات لحماية المدنيين».

وختم القادة الأوروبيون بيانهم بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر بالوضع في سوريا حتى «تتم محاسبة» منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

من جهته، قال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تصريحات صحفية، أمس، إن «الأطفال يشكلون نحو 60% من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل».

وأضاف أن «العنف المتواصل يجب أن يتوقف قبل أن يتحول إلى ما نخشاه قد ينتهي بحمام دم».

وفي وقت تواصل فيه تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال-غرب سوريا، قام وزير دفاعها خلوصي أكار بزيارة ميدانية أمس إلى القوات المنتشرة عند الحدود مع سوريا، رافقه فيها رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميد دوندار.

(وكالات)