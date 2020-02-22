«الصحة العالمية» تشيد بتراجع خطر «كورونا» في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الصينية أمس الجمعة، إن فيروس كورونا الجديد أصاب نحو 500 شخص في السجون الصينية أي نحو نصف العدد المسجل خارج إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية بتراجع خطر الفيروس في الصين لكنها حذرت من إمكانية انتشاره في مناطق أخرى من العالم.

وشكلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونغ في الشمال وإقليم شيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أعلن عنها الخميس، خارج إقليم هوبي وعددها 258 حالة. كما عدل إقليم هوبي العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين. ولم يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.

وأقالت السلطات مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ في مدينة جينينغ. وفي المجمل ثبتت إصابة 207 حالات في السجن. ورصد السجن أول حالة في ضابط بالسجن يوم 13 فبراير/ شباط. وقالت السلطات خلال إفادة صحفية إن سبعة مسؤولين آخرين أقيلوا. وقال يو تشنغ هي نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشي كشف أن بعض الإدارات «تقاعست عن القيام بمسؤولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغي كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء». ووفقاً لصحيفة هوبي اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في ووهان.

كما أعلنت السلطات الصينية تسجيل 118 حالة وفاة جديدة و889 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء البلاد. وأوضحت أن من بين حالات الوفاة 115 حالة في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالة وفاة واحدة في مقاطعة (تشجيانغ) وحالة وفاة مماثلة في (تشونغتشينغ) وأخرى في مقاطعة (يونان).

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ونقل التلفزيون الصيني عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بحضور الرئيس شي جين بينغ أن الصين لم تبلغ بعد نقطة التحول في تفشي فيروس كورونا وأن الوضع في ووهان لا يزال خطيراً ومعقداً. وفي هونج كونج ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 69 إضافة إلى حالتي وفاة. وخضع عشرات من رجال الأمن لحجر صحي بعدما تأكدت إصابة أحدهم بالفيروس بعد حضور مأدبة يوم الثلاثاء.

من جانب آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، أن انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة ب«كورونا»، في الصين، يرجع في جانب منه إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في مركز تفشي الفيروس، وكانت المنظمة أشادت في وقت سابق بتراجع خطر تفشي الفيروس في الصين واصفة ذلك بأنه أمر مبشر.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، «نحن قلقون بشأن زيادة الحالات في مقاطعة شاندونغ ونبحث عن مزيد من المعلومات». وأفاد تيدروس بوجود 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خارج حدود الصين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن «كورونا». وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلاً: «المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس».

وحذرت المنظمة من أن الفرصة سانحة لاحتواء الانتشار الدولي الأوسع لوباء فيروس «كورونا»، وأنه يجب على الدول أن تتصرف بسرعة إذا أرادت السيطرة عليه. وفي وقت سابق، دعت الصحة العالمية الأسرة الدولية إلى «الضرب بقوة» بدون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم. ومع سعي السلطات في أنحاء العالم للحيلولة دون تحول الفيروس لوباء عالمي قال شو نان بينغ نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن أول نماذج اللقاح قد تكون جاهزة للتجارب المعملية بحلول نهاية إبريل/ نيسان. (وكالات)