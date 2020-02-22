المحامي الذي صار كاتباً

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كان بالوسع أن يكرّس مؤلف روايات «في بيتنا رجل»، و«النظارة السوداء» و«شيء في صدري»، وغيرها، إحسان عبدالقدوس، حياته لمهنة المحاماة، فلا يجد، بالنتيجة، الوقت الكافي لكتابة ما كتب من روايات، ومئات القصص، والمقالات، فسيرة إحسان تقول إنه تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عام 1943، وبالفعل، بدأ حياته المهنية محامياً، ولكن لحسن حظه، ولحسن حظ الأدب والصحافة في مصر، أنه، وباعترافه هو نفسه، أخفق في أن يكون محامياً ناجحاً.

ونستعير هنا كلماته التي شرح فيها ذلك: «كنت محامياً فاشلاً، لا أجيد المناقشة، والحوار، فأخفي فشلي في المحكمة إما بالصراخ، والمشاجرة مع القضاة، وإما بالمزاح، والنكت، وهو أمر أفقدني تعاطف القضاة، فودّعت أحلامي في أن أكون محامياً لامعاً».

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عاش إحسان عبدالقدوس في طفولته حياة متناقضة. حيث توّزع بين «ندوة» جدّه لوالده الشيخ رضوان، خريج الأزهر، والرجل المحافظ في تكوينه، وتفكيره، وبين «ندوة» والدته روز اليوسف التي كانت تعيش حياة نقيضة تماماً لبيئة الجد الذي سبق أن عارض بشدة زواج ابنه، والد إحسان، من أمه، وكانت روز اليوسف التقت والد إحسان، محمد عبدالقدوس، أول مرة، في حفل أقامه النادي الأهلي، حيث تعارفا ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما.

في ندوة الجدّ كان إحسان يستمع إلى الدروس والمواعظ الدينية من أفواه روادها من زملاء جده، من علماء الأزهر، وفي ندوة والدته كان يستمع إلى أحاديث أصدقائها من رجال الفكر، والأدب، والفن، والسياسة أيضاً، وربما كان لكل من الندوتين أثرهما في التكوين اللاحق للفتى الذي غدا كاتباً مرموقاً، احتلّ مكانة لافتة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود.

أسندت روز اليوسف، أو فاطمة اليوسف، إلى ابنها مسؤولية رئاسة تحرير المجلة التي أسستها، وحملت اسمها، وهو لما يزل في السادسة والعشرين من عمره، ولعلها أرادت أن تدفع به إلى العالم الذي تحبه، والذي وجدت أن لدى إحسان من الموهبة ما يجعله أهلاً له، خاصة أن بيئة الأسرة التي نشأ فيها يسّرت له قراءة الأدب الحديث، ما ساهم في توسيع أفقه، ووعيه.

شهرة عبدالقدوس الأدبية وارت، ولو في حدود، «بروفايله» الصحفي، فهو الذي خاض من على صفحات «روز اليوسف» معارك صحفية حامية، بينها كتابته لسلسلة من المقالات ضد فضيحة الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين، حين أرسلت الجيوش العربية للقتال ضد الاحتلال الصهيوني عام 1948، لكنها لم تقاتل، داعياً إلى محاكمة من وصفهم ب «مجرمي حرب فلسطين».

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