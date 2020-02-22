شكرا لقرائتكم خبر عن 163 شركة تعرض أحدث ابتكارات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق، غداً الأحد، في العاصمة أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، وتستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويسبق الفعاليات عقد مؤتمر، اليوم، تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية».

يحضر الفعاليات 200 وفد رسمي، فيما ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 163 شركة، وبنسبة نمو بلغت 33 في المئة مقارنة بالدورة الماضية عام 2018، وزادت المساحة الكلية للمعرض بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 25 ألف متر مربع، في حين وصل عدد الدول المشاركة إلى 30 دولة، إضافة إلى 7 أجنحة وطنية، وعدد الشركات الوطنية المشاركة في الفعالية 63 شركة، والتي تشكل ما نسبته 40 في المئة من مجموع الشركات العارضة الكلي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بنسبة نمو تتجاوز ال50 في المئة مقارنة بالدورة الماضية.

ويسلط المعرضان اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من الجهات، الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والاتجاهات العالمية المستقبلية في هذه القطاعات. واكد اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس وسيمتكس»، والمؤتمر المصاحب لهما، أن الدورة الحالية ستكون مميزة على الصعد كافة، حيث ستقام فعاليتها وللمرة الأولى، بالتزامن مع تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت، لطلاب الجامعات المحلية، والدولية.



مؤتمر



وتنطلق، اليوم السبت، جلسات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية»، ويشتمل برنامج الافتتاح على الكلمة الرئيسية لمحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والتي تركز على التوجهات، والبواعث، والمخاوف والتحديات المستقبلية للأنظمة غير المأهولة.

وأكد العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض «يومكس 2020»، ومعرض «سيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما، أن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين وقادة الفكر العالميين لتبادل وجهات النظر، واستكشاف الحلول للتحديات الراهنة والناشئة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، ويتضمن برنامج المؤتمر 4 محاضرات رئيسية، و4 جلسات حوارية، يشارك فيها كوكبة من المتحدثين الوطنيين والعالميين يصل عددهم إلى 21 متحدثاً، من أكثر من 11 دولة، بمشاركة اكثر من 600 شخص، بمعدل ارتفاع يصل إلى 100 في المئة مقارنة بالدورة السابقة، ويغطي جدول أعمال المؤتمر أربعة مواضيع رئيسية، تشمل: الأبعاد البشرية، والمهام والعمليات، والقطاع والسوق، وأمن المنافذ.



الأنظمة غير المأهولة



وأضاف الكعبي: «ستتم خلال محور الأبعاد البشرية مناقشة الأبعاد البشرية للأنظمة غير المأهولة والأدوار المتبادلة للأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر التشغيل الذاتي. فيما يناقش المشاركون في المحور الثاني المهام والعمليات والتي من خلالها يتم البحث في دور الأنظمة غير المأهولة في دعم العمليات متعددة النطاقات، إضافة إلى المهام والعمليات في ظل الثورة الصناعية الرابعة. أما المحور الثالث حول القطاع والسوق، فإنه يبحث في مستقبل قطاع الأنظمة غير المأهولة والتكامل والتوافق التشغيلي بين الأنظمة غير المأهولة. ويتطرق المحور الرابع لأمن المنافذ».



طائرات «الدرون»



أكد علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذكية «أداسي»: هذه هي مشاركتنا الأولى في المعرضين بعد إطلاق «إيدج»، وتجمّع شركات التكنولوجيا المتقدمة في نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019، كما أنها الدورة الثالثة التي ننضم فيها كشريك استراتيجي للمعرضين، والمؤتمر».

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تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت



تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،»تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020«بدءاً من يوم غد الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، ويعد أحد أكبر المنافسات العالمية المرموقة في مجال الروبوتات، والتي يتم تنظيمها في أبوظبي كل عامين، وتصل قيمة الجوائز التي تقدم خلالها إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب رئيس اللجنة العليا لتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، يعتبر وجود أكثر من 400 خبير روبوتات من أفضل الجامعات والمراكز البحثية في العالم في أبوظبي تحت مظلة التحدي، دليلاً على الدور الهام الذي يلعبه التحدي في وضع الدولة على الخريطة العالمية للابتكار في مجال الروبوتات.

ويضم (تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020)، ثلاثة تحديات، إضافة ل(التحدي الكبير) الذي يتكون من ثلاثة سباقات (تراياثلون).

وتشمل فئات التحدي إيقاف الطائرات من دون طيار الدخيلة للتطبيقات الأمنية وأتمتة البناء والتصدي للحرائق، وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في الأبنية الشاهقة، ويستعد لهذه الفئات في الوقت الحالي ما مجموعه 34 فريقاً، وما يقارب ال500 باحث من 100 جامعة عالمية.



مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

تقام النسخة السادسة من فعاليات«البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت»، وتنظمها وزارة التربية والتعليم، والتي تم إطلاقها عام 2015، ويشارك في نسختها لهذا العام أكثر من 6700 من طلبة المدارس الإماراتية، ويتنافس فيها 1789 طالباً وطالبة من مختلف الحلقات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة بالدولة للفوز في 28 مسابقة وطنية.



الطائرة المسيرة عن بعد الأكثر تطوراً



الزائرون للمعرضين سيشاهدون نموذج لطائرة»إم كيو 9 ب سي جارديان«الجديدة متعددة المهام التي تضيف قدرات جديدة إلى الطائرات المسيرة عن بعد، والطائرة الموجهة عن بعد، مجهزة بنظام استشعار إلكترو بصري عامل بالأشعة تحت الحمراء عالي الوضوح، ورادار بحري عالي الأداء متعدد الوظائف متحرك بزاوية 360 درجة لدعم الدوريات البحرية، ومهام المراقبة، وتتميز بالقدرة على العمل وراء خط الرؤية على ارتفاعات تزيد على 40 ألف قدم، وفي الأحوال الجوية القاسية.

وأشارت مجلة»درع الوطن«في عددها الأخير التي تصدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى أن هذه الطائرة والنسخة البحرية منها ستصبح أكثر الطائرات المسيرة عن بعد تطوراً في العالم، عندما يتم تسليم النسخة الأولى منها إلى سلاح الجو الملكي البريطاني، أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.



مروحية من دون طيار



تكشف كل من شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية»أداسي«، وشركة»إيرث«، التابعتين لقطاع المنصّات والأنظمة في (إيدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، خلال المعرضين، عن مجموعتهما الجديدة من الأنظمة الجديدة من دون طيار.

وستقدم»أداسي«خلال الفعالية عرضاً لطائرتها المروحية من دون طيار»سويس درون«من طراز SD0 50 V2 بنموذج الإقلاع والهبوط الرأسي VTOL.

كما تعرض شركة» Nexter Training « أحدث منتجاتها من أجهزة المحاكاة والتدريب، وأساليب التكنولوجيا في مجال الواقع الافتراضي والمعزز.