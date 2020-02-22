26.5 مليون زائر في فنادق الإمارات 2019 بنمو 4 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود





يقدر عدد النزلاء الذين استقبلتهم فنادق الإمارات خلال العام 2019 بنحو 26.5 مليون زائر، وذلك مقارنة مع 25.55 مليون زائر خلال العام 2018، وذلك بنمو بنسبة 4% تقريباً، وذلك وفقاً لبيانات حصلت عليها ”الخليج 365”. ويصل إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال العام الماضي وفق للتقديرات الاولية إلى نحو 31 مليار درهم، مقارنة مع 31.3 مليار درهم خلال العام 2018.

وتواصل المنشآت الفندقية استقبال ملايين الزوار من مختلف أسواق العالم، بالإضافة إلى نزلاء الفنادق من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يشير إلى النمو المتواصل في قطاع الضيافة في مختلف أنحاء الدولة. ويشكل الزوار والسياح الدوليون ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي نزلاء فنادق الإمارات بنحو 21.5 مليون زائر من الأسواق العالمية.

ونجحت الإمارات في تنويع المنتج السياحي الذي يلبي جميع تطلعات السياح والزوار مثل السياحة العائلية والترفيه والتسوق والأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، بالإضافة إلى توفير السياحة العلاجية والرياضية والبحرية.

أكبر الأسواق

واستقبل القطاع السياحي في دبي أكثر من 16.73 مليون سائح دولي لليلة واحدة خلال العام 2019، بنمو 5.1%، مقارنة مع 15.92 مليون زائر دولي خلال العام 2018. وحافظت معدلات الإشغال الفندقية على مستويات مرتفعة، حيث بلغت نحو 75% في عام 2019، مقارنة مع 76% في عام 2018، وذلك مع دخول عدد من الوحدات الفندقية الجديدة.

وارتفع عدد الليالي التي قضاها الزوار بنسبة 6.6% إلى 32.11 مليون ليلة في 2019، مقارنة مع 30.13 مليون ليلة فندقية في عام 2018، فيما استقر متوسط إقامة كل ضيف نمو 3.4 ليلة.

وتظهر البيانات النمو الهائل لعدد الزوار من خلال أكبر 6 أسواق رئيسية لدبي وهي: الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، وسلطنة عُمان، والصين، وروسيا التي صدّرت جميعها أكثر من 7 ملايين زائر في عام 2019، كما حققت 9 دول من أصل الأسواق العشر الرئيسية نتائج مهمة لأول مرة، حيث صدّرت كل منها أكثر من نصف مليون زائر، وهذا يدل على تنوع قاعدة زوار دبي.

السياحة الترفيهية

سجل القطاع الفندقي في أبوظبي أداء جيداً خلال العام 2019، حيث استقبلت المنشآت الفندقية نحو 5.13 مليون نزيل خلال العام 2019، بنمو 2.1%، مقارنة مع 5.04 مليون نزيل في العام 2018. وارتفع متوسط الإشغال الفندقي خلال العام 2019 بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 73%.

وبلغ عدد الزوار الدوليين إلى فنادق أبوظبي في 2019 نحو 3.66 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع 3.55 مليون نزيل فندقي في 2018، وذلك بنمو 3.1%، فيما بلغ عدد النزلاء الإماراتيين نحو 1.48 مليون نزيل. وتوقع مجلس السياحة والسفر العالمي أن يرتفع الإنفاق على السياحة الترفيهية في دولة الإمارات من 145.3 مليار درهم خلال العام 2019 إلى 158.7 مليار درهم في 2020، بنسبة نمو تصل إلى نحو 9.22%.

Advertisements

%73.3 معدل الإشغال

وتستحوذ إماراتا دبي وأبوظبي على ما نسبته 80% تقريباً من إجمالي نزلاء الفنادق على مستوى دولة الإمارات. وسجلت المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال 2019، معدلات إشغال بنحو 73.3%، وذلك حسب ما أظهرته بيانات «إس تي آر» المتخصصة في البيانات والتحليلات في قطاع الفنادق.

وبلغ متوسط سعر الغرفة اليومية في فنادق الإمارات نحو 509.43 درهم. وعلى الرغم من زيادة أعداد الزوار الدوليين إلى فنادق الدولة، فإن الاستقرار في معدلات الإشغال جاء بسبب زيادة عدد المنشآت الفندقية ودخول معروض من الغرف والشقق الفندقية الجديدة، والتي تظهر جلياً في دبي التي استقبلت أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية في 2019.

13000 غرفة وشقة

وتشهد مختلف إمارات الدولة، افتتاحات فندقية جديدة تتمثل في خطط المطورين العقاريين والمستثمرين، للاستفادة من العوائد من قطاع الضيافة، وخاصة في المشاريع النوعية التي تدخل السوق كل عام، حيث يقدر عدد الغرف والشقق الفندقية التي دخلت سوق الضيافة على مستوى الدولة بأكثر من 13000 غرفة وشقة فندقية جديدة.

وتعول الفنادق على تسجيل أداء أفضل في مستويات الإشغال والأسعار والعوائد خلال عام 2020، بدعم من الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال العام الجاري، مثل «إكسبو 2020 دبي»، والمعارض والمؤتمرات الكبرى الأخرى.

التأشيرة السياحية

ويأتي إعلان الإمارات عن استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات لتأكيد مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية للجميع والإسهام في المحافظة على الزخم السياحي الذي تشهده الإمارات، كما يتيح الاستمرارية في تنمية المشاريع السياحية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وستساهم التأشيرة السياحية في دعم استراتيجية دبي الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار الدوليين، وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة، إضافة إلى تنويع الأسواق المستهدفة، لما له من تأثير كبير في تبسيط إجراءات السفر إلى دولة الإمارات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بشكل خاص والدولة بشكل عام.