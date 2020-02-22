مهرجان الوحدات المساندة يتوج الفائزين في مسابقات الرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توج مهرجان الوحدات المساندة للرماية 2020 الفائزين في مسابقات الرماية المختلفة، أمس الجمعة، في ختام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، بمجمع ميادين الريف في أبوظبي، والتي استمرت 10 أيام، وسط إثارة وتحدٍّ من الرماة والمشاركين وإقبال كبير من الزوار.

واستقطب المهرجان 105 آلاف زائر، وشارك فيه 10446رامياً، في 18مسابقة متنوعة، كما سجل المهرجان هذا العام ارتفاعاً في أعداد النساء المشاركات ليبلغ عددهن 1788 رامية، وسجلت أعداد المشاركين من الرجال من هم فوق 71 عاماً 71 مشاركاً، ومن 60 إلى 70 عاماً 146 مشاركاً.

شهد فعاليات اليوم الختامي، اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، واللواء الركن متقاعد سالم علي الغفلي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وكبار قادة وضباط الوحدات المساندة، وعدد كبير من المدنيين والعسكريين، وسط حضور لافت من الزوار، حيث بدأ الحفل بعرض فرقة الموسيقى العسكرية، ثم عرض فرسان الخيالة المشترك من القوات المسلحة والوحدات المساندة وشرطة أبوظبي، وأعقب ذلك عرض رماية مدافع المراسم التابعة لقيادة الوحدات المساندة، وذلك عبر مدفعين عيار 25 رطلاً بريطانيي الصنع، يعود تاريخهما إلى الحرب العالمية الثانية، وهذه المدافع تستخدم حالياً في المناسبات والعروض الحية.



تتويج الفائزين



وتوج المهرجان الفائزين في مسابقات الرماية المختلفة، حيث حصل على المراكز الأولى بمسابقة «رماية البندقية - رجال» سالم محمد مصبح العزيزي، وفي مسابقة «رماية البندقية التراثية - رجال» فاز بالمركز الأول علي حمد عبيد الدرعي، وفي مسابقة «رماية المسدس - رجال» فاز بالمركز الأول سيف عبدالله سيف البلوشي، وفي مسابقة «رماية السكتون - رجال» فاز بالمركز الأول منصور هلال خدوم الكعبي، وفي مسابقة «رماية الشوزن سكيت - رجال» فاز بالمركز الأول سيف خليفة بن فطيس المنصوري، وفي مسابقة «رماية الشوزن تراب» فاز بالمركز الأول يحيى سهيل سالم المهيري. وفي مسابقة «رماية التارجيت سبرنت» فاز بالمركز الأول أحمد خالد محمد الكعبي، وفي مسابقة «رماية الشوزن تراب - أصحاب الهمم» فاز بالمركز الأول محمد هاشل شفيان الحبسي، وفي مسابقة «رماية السكتون - أولاد» فاز بالمركز الأول محمد حمد سعيد بن ضحي الكعبي، وفي مسابقة «رماية الشوزن تراب - أولاد» فاز بالمركز الأول محمد سعيد سالم بن حم العامري، وفي مسابقة «رماية القوس والسهم» فاز بالمركز الأول أحمد ناصر أحمد الحوسني، وفي مسابقة «رماية مسدس نساء» فازت بالمركز الأول عبير حسن صالح العلي، وفي مسابقة «رماية سكتون نساء» فازت بالمركز الأول عائشة سيف عويص الدرعي، وفي مسابقة «رماية سكتون بنات» فازت بالمركز الأول فاطمة خالد حمد المنهالي.

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مستوى الفرق



وعلى مستوى الفرق، فاز بالمركز الأولى في مسابقة «إسقاط الصحون من 17 سنة فما فوق» فريق جبل جيس، ويضم كلاً من: محمد سالم سعيد عايش الفايدي، عايش سالم سعيد عايش الفايدي، راشد سعيد أحمد محمد الحفيتي، مانع جمعة مطر الوشاحي، حميد عبدالله محمد يحيى البلوشي. كما فاز بالمركز الأول في مسابقة «إسقاط الصحون سكتون - رجال من 60 سنة فما فوق» فريق نادي مصفوت، ويضم كلاً من: أحمد سعيد شخبوط سعيد الكعبي، سالم خليفة سيف سعيد الدهماني، هنيدي سعيد محمد علي اليماحي، جمعة تعيب جمعة العرج الدهماني، محمد سعيد علي سالم القايدي.

كما فاز بالمركز الأول في مسابقة «إسقاط الصحون سكتون - رجال من 60 سنة فما فوق» فريق نادي مصفوت، ويضم كلاً من: أحمد سعيد شخبوط سعيد الكعبي، سالم خليفة سيف سعيد الدهماني، هنيدي سعيد محمد علي اليماحي، جمعة تعيب جمعة العرج الدهماني، محمد سعيد علي سالم القايدي.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون من 50 سنة فما فوق فريق نادي مصفوت (ب) وهم: جمعة سعيد محمد عايش القايدي، علي مصبح هاشل القايدي، على سالم حمود القايدي، سعيد سيف الزحمي، عبدالله مفتاح إسماعيل آل علي.

وتخطط اللجنة المنظمة للمهرجان لتطوير فعالياته وفق رؤية مستقبلية، ذات شقين، الأول خاص بالبنية التحتية للمقر الرئيسي للمهرجان، في مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي، بينما الثاني متعلق بالمنافسات الميدانية في مختلف أنواع الرماية بالأسلحة الخفيفة.

ووفقاً للجنة المنظمة، سيشهد مجمع ميادين الريف عملية تطويرية شاملة، تبدأ بإنشاء مجمع رماية «الشوزن» الأولمبي، والذي يضم 6 ميادين أولمبية «تراب، سكيت، منصة كبيرة للجمهور»، ويتوقع افتتاحه خلال العامين المقبلين، وكذلك إنشاء المجمع الرئيسي للرماية، والذي يحتوي على كافة المرافق الضرورية، ليدخل الخدمة خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى استكمال الميادين الفرعية شبه المغطاة، مؤكدة أنه بعد استكمال البنى التحتية في ميادين الريف للرماية سيتم افتتاحها للعمل يومياً لاستقبال جميع الرماة.



توقعات بـ 20 ألف مشارك



وشددت اللجنة على أنها تخطط على المدى القريب لاستيعاب عدد مشاركين في المنافسات يتخطى 20 ألف مشارك من الجنسين، في السنوات المقبلة، مما يعني الحاجة إلى بنية تحتية كبيرة، وهو ما تتمتع به أغلب الأندية التي تحتضن المنافسات التمهيدية للمهرجان، على مستوى الدولة، والتي تتبع ميادين الريف الرئيسية.

وذكرت أن النسخة الثامنة للمهرجان تضم 17 مسابقة متنوعة، وفعاليات ضخمة، تهدف إلى تأصيل حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، من خلال تعزيز أواصر التواصل والتلاحم الفعال في المجتمع، وإبراز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع .