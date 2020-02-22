«سفراء الهمم» لتمكين إخوة المعاقين من التعامل معهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



دشن مركز دبي لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، مبادرة «سفراء الهمم» التي تهدف إلى تمكين إخوة أصحاب الهمم من اكتساب مهارات التعامل مع إخوتهم وتوعيتهم بأنواع الإعاقات، وتوفير الدعم لأصحاب الهمم من إخوتهم، حيث تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرة «أنا وأخي» التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق، لتعزيز واقع ودور أصحاب الهمم بمشاركة ومساندة أخوتهم.

شارك في مبادرة «سفراء الهمم» 23 أخاً لأصحاب الهمم يمثلون 18 مدرسة، حيث يجري تنفيذ المبادرة بأهداف وفعاليات مستدامة على مدار العام، وذلك بالتنسيق مع الأسر والمدارس، وصولاً إلى تخريج عدد من «سفراء الهمم» نهاية كل عام.



دمج وتمكين

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أكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على دعم ذوي أصحاب الهمم، الأسرة والإخوة وطلبة المدارس عموماً، بما يعزز دمجهم وتمكينهم نفسياً واجتماعياً، مشيرة إلى عدد من المبادرات التي تنفذها سنوياً لتأهيل إخوة أصحاب الهمم بمختلف الإعاقات، للتعامل الإيجابي والمحفز مع أشقائهم، علاوة على مجلة «كن صديقي» الهادفة إلى تسريع وتحفيز التواصل والدمج الفاعل لأصحاب الهمم في المجتمع.



علاقة متوازنة



وأشارت إلى تنظيم الوزارة برامج توعوية خلال الفصول الدراسية، تستهدف أشقاء أصحاب الهمم وذويهم على مستوى الدولة، من منطلق تعزيز أوجه التعامل الإيجابي مع الأشخاص أصحاب الهمم، والتواصل مع المحيط المجتمعي بكل ثقة، وبما يحقق العلاقة المتوازنة والسوية بين الأشقاء من جهة، والأشقاء والمجتمع من جهة أخرى.

وأكدت أهمية مراعاة احتياجات أصحاب الهمم وإخوتهم، النفسية والانفعالية والاجتماعية، وهي أمر محوري في تحقيق العلاقة المتوازنة والسوية بين أفراد الأسرة وفي المجتمع.