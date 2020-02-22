سنوات ماركس الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسلط كتاب «مارشيللو موستو» وعنوانه «ماركس الأخير» ترجمة أحمد حسن، الضوء على آخر ثلاث سنوات في حياة كارل ماركس، وكيف تطور فكره بشكل مدهش، وعلى عكس ما كان متداولاً حول صاحب «رأس المال» في خريف أيامه، فكتابات النقاد ودارسي الماركسية والباحثين تدور حول تطور فكر ماركس ونظرياته: البدايات من الهيجيلية وبشكل خاص مرحلة اليسار الهيجلي؛ حيث لم تتبلور بعد منظورات ما نعرفه اليوم باسم الماركسية، والتي يطلق عليها في الأغلب مرحلة ماركس الشاب، وأخيراً ماركس في اكتمال تصوراته ونظريته ونضج أدوات تحليله، وفي الأغلب يطلق على تلك المرحلة: ماركس الناضج أو الكهل أو الأخير، وكلها تعني تمام النضج واكتمال أطروحاته.

يكشف هذا الكتاب عن وجوه مهمة، إما مجهولة أو لم تلق الاهتمام اللائق، من المرحلة الأخيرة لتطور أفكار ماركس، من هنا أتت تسميته ماركس الأخير؛ لكن الكتاب يذهب إلى أبعد من ذلك، إنه يصحبنا إلى رحلة داخل عالم ماركس الشخصي والتفكيري، غرفته الشخصية، مكتبته، منضدة كتابته، دفاتر ملاحظاته، مسودات كتبه، أنواع قراءاته، طريقته في تنظيم أفكاره، لحظات الكتابة ولحظات التفكير، أسلوبه في تدوين الملاحظات، وأخيراً مخطوطاته وطريقة تعامله معها، مروراً بأمور أكثر شخصية.

تعلم ماركس في تلك السنوات الأخيرة اللغة الروسية التي كان يجهلها تماماً، ليتمكن من قراءة المراجع الروسية، وأجادها بدرجة مذهلة، كان على تواصل مع مناضلين روس ينسبون أنفسهم إليه فكرياً، ويعلقون مواقفهم في قضايا مهمة انتظاراً لوجهة نظره، كان يريد الإجابة عن سؤال خاص بمستقبل «المشاعة الريفية» التي عرفتها روسيا ودول عديدة أخرى، ولم يكن ذلك ممكناً دون الغوص في تاريخ آخر بحثاً عن علاقات إنتاج مختلفة عن تلك التي ناقشها في «رأس المال».