«إسعاف دبي» يتعامل مع 186 ألف حالة خلال العام الماضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إجمالي عدد الحالات التي تعاملت معها الكوادر الطبية خلال العام الماضي وبلغت 185758 حالة من ضمنها 66 حالة غرق. كما نقلت 1313 حالة لأصحاب الهمم عبر مركبات وكوادر متخصصة للتعامل معهم.

وقال ل«الخليج» إن مسعفات المؤسسة تعاملن مع 153 حالة خلال العام الماضي عبر «المستجيب النسائي» مقارنة ب 126 حالة عام 2018، مؤكداً أن المؤسسة لديها عدد من مركبات الإسعاف النسائي المتخصصة منها إسعافات الأمومة والمستجيب النسائي. وأوضح أن المؤسسة لديها 108 مسعفات بينهن 8 مسعفات ضمن أطقم «المستجيب النسائي»، وأكد أن جميع المسعفات مدربات على التعامل مع كافة أنواع الإصابات والإنقاذ ولديهم الجاهزية للعمل ضمن أطقم الإسعاف النسائي.

وأكد أن المؤسسة خصصت مسعفات وسائقات من ذوي الخبرة لضمان التعامل الأمثل مع الحالات وتأمين العلاج المناسب في الوقت المتاح، إضافة إلى سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع كل حالة حسب ما يناسبها، خصوصاً حالات المخاض والإصابات الخطرة، وقد نالت خدمة «المستجيب النسائي» رضا المتعاملين وأسرهم والحوامل والأمهات.



1500 مسعف متطوع

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وكشف الدراي عن خطة المؤسسة لزيادة عدد المسعفات ومركبات المستجيب النسائي خلال إكسبو 2020، حيث نعمل على تدريب عدد كبير من المتطوعات عبر التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مضيفاً أن المؤسسة ستوفر 12 نقطة إسعافيه تتمركز في منطقة إكسبو بها مركبتا «مستجيب نسائي» وهناك خطة شاملة للاستعداد تتضمن مركبات إسعاف متطورة، كما تعكف المؤسسة على إنشاء نقاط إسعافية جديدة، وإعداد نحو 1500 مسعف ميداني متطوع، والوصول بزمن الاستجابة للبلاغات إلى 4 دقائق، حداً أقصى.

وبين أن المؤسسة وضعت خطة لنشر 200 جهاز إنعاش قلبي في منطقة إكسبو؛ حيث يتم في الوقت الحاضر تدريب المعنيين من الكوادر الطبية على استخدام الأجهزة، كما وقَّعت المؤسسة على 14 اتفاقية مع المستشفيات الخاصة، لضمان وصول الحالات خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأشار الدراي إلى أن المؤسسة دشنت «المستجيب الوردي» عام 2017 الذي يختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، حيث تعد الخدمة الأحدث للمؤسسة من بين 24 خدمة، تنفرد بها دبي وتتفوق على مدن عريقة ومتقدمة في مجال الإسعاف، وأن «إسعاف دبي» وضعت خطة للتوسع في الخدمة، لتشمل مناطق سكنية جديدة من ضمنها منطقة دبي الجنوب وحتا بناءً على الطلب المتزايد عليها منذ إطلاقها.



إسعاف أصحاب الهمم



وعلى صعيد متصل قال خليفة الدراي، إن المؤسسة نقلت 1313 من أصحاب الهمم خلال العام الماضي عبر مركبات متخصصة، مشيراً إلى أن المؤسسة دشنت خدمة الإسعاف المتخصص عام 2014 وتم تطويرها وتوظيف كافة الإمكانيات والكوادر المدربة لتقديم الرعاية لخدمة تلك الفئة.