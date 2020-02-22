غيث الهايم يطلق كليب «ما عاش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم كليب أغنيته الجديدة «ما عاش»، من ألحانه وكلمات الشاعر رامي العبودي، وتوزيع حاتم المنصور، كما يحضر لأغنيتين جديدتين يطرحهما قريباً.

وأشار الهايم إلى أن الأغنية مميزة في محتواها وألحانها وتوزيعها، مضيفاً أن كلماتها تعبر عن مرحلة مر بها في حياته، وجاءت في وقتها المناسب لتعكس الإحساس الذي عاشه كثيرا.

وعبر الهايم عن شغفه بالفن ومحبته له، وأكد أنه لا يستطيع الابتعاد عنه، على الرغم من أنه طيار، موضحاً أنه بدأ الغناء في سن التاسعة في مسابقة مدرسية، لكنه توقف عن الغناء حتى سن الثامنة عشرة. وأضاف: لدي طموح فني كبير، كما أحب الطيران كثيراً والتميز في مجتمعي.