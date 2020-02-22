بحث الإجراءات الأمنية لتأمين فعاليات «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ترأس اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، اجتماع المجلس بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه، إلى جانب عدد من الضباط، وذلك للوقوف على الاستعدادات، ونسب الإنجاز، من كافة فرق العمل المختصة في تأمين فعاليات الحدث العالمي.

واطلع اللواء عبدالله خليفة المري على نسبة الإنجاز في القرارات والموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية، والقرارات التي تم تنفيذها، مؤكداً أهمية الحرص على العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية، للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي الضخم والمهم.

واستمع إلى عرض حول تقرير «حوكمة اللجنة التنفيذية لتأمين فعاليات معرض إكسبو 2020»، تطرق فيها إلى جاهزية الفرق قبل الحدث العالمي وخلاله وبعده، واستمع أيضاً إلى شرح حول مستوى الجاهزية الأمنية للمنافذ والحدود والمناطق الحرة.

واطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية حول الأمراض والأوبئة، إلى جانب الاستماع لشرح حول الخطة التسويقية لزيارة معرض إكسبو 2020.