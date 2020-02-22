نصف مليار درهم توزيعات شركات التأمين على المساهمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أوصت مجالس إدارات شركات تأمين مدرجة بتوزيع 484 مليونا نقداً عن أرباحها المالية 2019، ووصل عدد الشركات التي أوصت بتوزيعات مالية إلى 10 شركات. وجاءت «أبوظبي الوطنية للتأمين» على رأس القائمة إذ أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مالية بنسبة 30% من رأسمالها ب 171 مليوناً، وحلت «أورينت» ثانية 20% ب 100 مليون، و«العين الأهلية» ثالثة 35% ب 52.5 مليون، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التامين» 35% ب 40.43 مليون درهم، والظفرة بنسبة 40% بقيمة 40 مليوناً، ودبي الوطنية للتأمين بنسبة 35% ب 35 مليوناً، وأبوظبي - تكافل (25%) ب 25 مليوناً، والوطنية للتأمينات العامة بنسبة 10% ب 15 مليوناً، ودار التأمين بنسبة 4% ب 4.8 مليون درهم، في حين أوصى مجلس إدارة «سلامة» بتوزيع أرباح مالية للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ إدراجها، ولم يحدد النسبة بعد.