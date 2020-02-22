بسبب كورونا.. الكويت توقف جميع الرحلات من وإلى إيران

الكويت/ الخليج 365



أعلنت الكويت، الجمعة، إيقاف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى إيران، على خلفية ظهور فيروس كورونا في البلد الأخير.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن الخطوة جاءت بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد وقوع حالات وفيات في مدينة قم الإيرانية.

وأضافت في بيان أنه "سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن كانوا متواجدين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادما من إيران للحجر الصحي".



وأوضحت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من إيران، نظرا للوضع الحالي.



وناشدت المواطنين بعدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية، لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا الجديد.



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وتأتي الخطوة عقب إعلان مؤسسة الموانئ الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وقف نقل الأفراد بحرا وجوا من وإلى إيران اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في إيران.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 4 أشخاص، فضلا عن إصابات أخرى لم تحدد عددها.

وظهر كورونا الجديد في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس القاتل، إلى ألفين و238 شخصا، وإصابة 75 ألفا و465 آخرين.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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