قطر ترسل 5 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى الصين

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أرسلت الدوحة 5 طائرات محملة من الإمدادات الطبية إلى الصين مُقدمة من الخطوط الجوية القطرية للمساهمة في الحد من آثار تفشي فيروس "كورونا الجديد" المعروف بـ"كوفيد 19".
وقالت الخطوط القطرية، في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، الجمعة، أنها أرسلت "5 طائرات محملة بـ300 طن من الإمدادات الطبية انطلقت تباعا نحو بكين وشنغهاي وجوانزو بالصين".
وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الناقلة الوطنية لدولة قطر لإيصال الإمدادات الطبية الإغاثية العاجلة إلى الصين لمواجهة الفيروس.
وتُعد قافلة الطائرات المتجهة إلى الصين الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المستعجلة التي ترسلها الخطوط القطرية إلى الصين.
كانت الخطوط الجوية القطرية والسفارة الصينية في الدوحة أعلنتا، في وقت سابق، إطلاق مبادرة "الممر الآمن" لنقل المساعدات الطبية جوا إلى الصين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين أن إجمالي عدد الوفيات جراء "كورونا الجديد" حول العالم ارتفع إلى 2247، بينهم 2238 حالة وفاة في الصين، فيما تجاوز عدد الإصابات 76 ألفا و700 إصابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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