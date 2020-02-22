سوريا.. صفقة تبادل أسرى بين المعارضة والنظام

إدلب (سوريا) / الخليج 365 أتمت فصائل المعارضة السورية المعتدلة، الجمعة، صفقة تبادل أسرى مع قوات النظام في ريف حلب الغربي، وفق مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن النظام أطلق سراح اثنين من مقاتلي المعارضة المعتدلة مقابل جثة إرهابي قاتل في صفوفه تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني. Advertisements وأوضحت أن صفقة التبادل تمت بوساطة الهلال الأحمر السوري. يذكر أن قوات النظام أسرت مقاتلين اثنين من المعارضة المعتدلة خلال المعارك الأخيرة غربي حلب قبل 3 أسابيع. وشنت قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، قبل نحو شهر، هجوما بريا بإسناد جوي روسي على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة غربي حلب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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