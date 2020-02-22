اليمن.. خفر السواحل يضبط 200 طن متفجرات غربي البلاد

شكري حسين/ الخليج 365

- على متن سفينة متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب مصدر أمني

- لم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري على هذه الاتهامات

ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، الجمعة، نحو 200 طن من المواد المتفجرة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غرب البلاد.

جاء ذلك في مقطع مصور لقائد قوات خفر السواحل اليمنية بقطاع البحر الأحمر عبدالجبار الزحزوح، نشره المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني.

وقال الزحزوح، إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة صغيرة عليها نحو 200 طن من المواد المتفجرة.

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وأضاف أن المتفجرات، عبارة عن سماد يوريا، كانت في طريقها باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، بحسب اعترافات طاقمه المكون من 3 أشخاص "لم يحدد هوياتهم".

ولم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري على ما ذكره الزحزوح، غير أن قوات التحالف العربي والولايات المتحدة، دائما ما تتهم إيران بتهريب أسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين.

ومطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، إن البحرية ضبطت "شحنة كبيرة" من أجزاء صواريخ شمالي بحر العرب يعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.