حماس: قطر ستصرف 12 مليون دولار لصالح سكان غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة أن دولة قطر ستصرف 12 مليون دولار لصالح سكان قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن جرى الاتفاق خلال لقاء قائدها في غزة يحيى السنوار ووفد من قيادة الحركة مع السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع.

وبحسب البيان "ناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء".

وأضاف أن الجانبين أكدا "أهمية المضي قدماً في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة".