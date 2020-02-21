شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار فورا فى إدلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار فورا فى منطقة إدلب بسوريا "لإنهاء الكارثة الإنسانية وأيضا الآن لتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".
وقال جوتيريس "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".
وأضاف للصحفيين فى نيويورك "هذا الكابوس الذى صنعه البشر لمعاناة الشعب السورى المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".
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