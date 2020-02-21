السعودية.. إصابة 3 رجال أمن لدى توقيف مسلح بالمدينة المنورة

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إصابة ثلاثة رجال أمن، أثناء عملية إلقاء القبض على شخص مسلح في المدينة المنورة.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، إن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" ودهس قائدها لدى ترجّله منها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه بمتابعة الجاني، فقد تحصن داخل منزله في حي "طيبة" وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه.
وأضافت أن الحادث "نتج عنه إصابة ثلاثة رجال أمن، تم نقلهم إلى المشفى"، مشيرةً أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيق مع الجاني للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وفي وقت سابق من ظهر الجمعة، أعلنت السلطات السعودية أن مجهولاً قام بإطلاق نار على رجال الأمن في المدينة المنورة (غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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