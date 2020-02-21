غزة.. هيئة أوروبية تكرم 120 طالبا وطالبة من حفظة القرآن

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

كرمت الهيئة الأوروبية الخيرية، في قطاع غزة، 120 طالبا وطالبة، من حفظة القرآن الكريم في كلية الطب بـ"الجامعة الإسلامية".

وذكرت الهيئة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه الجمعة، أن الحفل أقيم الأربعاء، في الجامعة الإسلامية (كبرى جامعات القطاع)، بمشاركة عشرات من أهالي الطلاب والهيئات التدريسية والطلاب.

وقال أيمن سرأوغلو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الهيئة الأوروبية الخيرية، في كلمة مسجلة: "منذ انطلاقتنا عام 2018 في إسطنبول أخذنا على عاتقنا تقديم الدعم اللازم لتطوير المجتمعات المعوزة".

وأضاف أن مجالات الدعم تتمثل بـ"التنمية المستدامة، وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ، وتبني المبادرات الشبابية المميزة، الى جانب سعيها الدائم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى في شتى أنحاء العالم عامة وفلسطين خاصة".

وتابع: "أطلقنا رسالتنا التي تهدف إلى دعم وتنمية وتطوير الفئات الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني في العالم".

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ولفت إلى أن هيئته قدمت "الدعم اللازم للعديد من الأنشطة والبرامج التي نفذت بالتعاون مع كليات الطب في فلسطين".

وذكر أن آخر نشاط تمثل بـ "دعم المخيم الطبي لطلبة كليات الطب في قطاع غزة، والذي شارك به 70 طالباً وطالبة من كليات الطب من مختلف الجامعات في قطاع غزة".

وأوضح أن المخيم "هدف إلى تنمية أفكار طلبة المرحلة الأساسية وتعريفهم بالجوانب الطبية وغير الطبية التي تفيد طالب الطب مستقبلا، وتربطه بالعالم الخارجي، وتجعله قادرا على توصيل رسالة الطب للمجتمع المحيط".

وأشار أن "الهيئة قامت في وقت سابق بتمويل عدد من الدورات التدريبية في مجال وقف النزيف والمعتمدة من كلية الجراحين الأمريكية بالتعاون مع مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ، وبإشراف اتحاد الأطباء العرب في فلسطين بمشاركة 250 من الطلبة الخريجين".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

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